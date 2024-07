Mit Ilse Hirt (57) haben die Wiener Netze Mit Juli eine neue dritte Geschäftsführerin neben Gerhard Fida und Thomas Maderbacher. Hirt begann ihre Karriere bereits 1982 bei den Wiener Stadtwerken als kaufmännischer Lehrling bei den Wiener Linien. Ihr Karriereweg führte sie von den Wiener Linien zur Wipark, TownTown Infra und in weitere Gesellschaften und Abteilungen des Konzerns. Zuletzt leitete sie die Hauptabteilung Kundendienst und Informations- und Kommunikationstechnologie bei den Wiener Netzen. Sie folgt auf Hermann Nebel (57), der als Geschäftsführer zu immOH! geht.



„Es freut mich sehr, dass wir mit Ilse Hirt eine äußerst erfahrene und kompetente Managerin für diese Position gewinnen konnten. Sie beweist, dass Frauen es bei den Wiener Stadtwerken mit Mut und Konsequenz vom Lehrling bis ganz nach oben schaffen können", so Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt.



Im Geschäftsbereich von Ilse Hirt werden die kundenrelevanten Bereiche für Strom und Gas zusammengefasst. Das Marktpartner- und Beschwerdemanagement sowie eine Stabstelle S4/Hana ergänzen diesen Geschäftsbereich. Seit 2024 absolviert die verheiratete Mutter von zwei Kindern eine Ausbildung in strategischem Management für Executives an der St. Gallen Business School.