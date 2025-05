Gegründet 1936 von Ing. Franz Schmachtl als technisches Handelsunternehmen, hat sich Schmachtl zu einem der etablierten Anbieter in vier Schlüsselbereichen - Energietechnik, Automation & Robotik, Prozess- & Umwelttechnik sowie Elektrokomponenten & Schaltschrankbau - entwickelt. Mit rund 250 Mitarbeitenden an den Standorten Linz, Graz, Innsbruck und Wien sowie in Tschechien und der Slowakei bietet Schmachtl heute Lösungen für Klein- bis Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen, von Industrie, Gewerbe, Energieversorgungsunternehmen bis Hotellerie und Gastronomie. Seit April leitet Kari Schmachtl das Unternehmen in dritter Generation gemeinsam mit Stefan Schafferhofer. Das Familienunternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von 117 Millionen Euro, davon an die 85 Millionen Euro in Österreich.

