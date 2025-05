Ein technischer Zwischenfall mit europäischer Tragweite: Am 28. April 2025 kam es um die Mittagszeit zu einer größeren Störung in den Stromnetzen Spaniens und Portugal, der Vorfall führte zu einem großflächigen Stromausfall in den Stromnetzen beider Länder. Auch einige Gebiete nahe der Grenze zwischen Frankreich und Spanien waren vom Blackout betroffen.

Der plötzliche Stromausfall legte zentrale Infrastrukturen lahm: U-Bahnen, Züge und Ampeln fielen aus, Flughäfen schränkten ihren Betrieb ein, Krankenhäuser arbeiteten mit Notstrom und Mobilfunknetze waren vielerorts nicht mehr verfügbar. In Madrid und Lissabon kam es zu Verkehrschaos, und Großveranstaltungen wie das Madrid Open wurden unterbrochen. Auf den Kanarischen Inseln, den Balearen sowie in Ceuta und Melilla blieb die Stromversorgung indessen stabil.

Die Wiederherstellung des Stromnetzes ist seither im Gange, in Spanien unter anderem mit der Unterstützung durch Stromnetzressourcen wie Wasserkraftwerke und die bestehenden Verbundnetze mit Frankreich und Marokko. In Portugal sei man jedoch nur nationale Produktionsressourcen angewiesen gewesen, wie der Übertragungsnetzbetreiber Redes Energéticas Nacionais (REN) erklärte. In Portugal konnte noch am 28. April gegen 23.30 Uhr der Betrieb aller Umspannwerke des nationalen Übertragungsnetzes wiederhergestellt werden. Damit sei das portugiesische Netz laut REN wieder vollkommen stabilisiert. Am 29. April um 07:00 informierte auch der spanische Übertragungsnetzbetreiber Red Eléctrica (REE) auf X, dass 99,95 Prozent der Nachfrage (25.794 MW) wiederhergestellt werden konnten. Man arbeite von der Stromkontrollzentrale aus weiter an der vollständigen Normalisierung des Systems.

