Markus Waldl bekräftigt: „Die Aufgabe als Verkaufsleiter und die Möglichkeit, den österreichischen Markt noch weiter zu entwickeln und Teil der Etherma-Familie zu sein, waren für mich Gründe genug diese Herausforderung anzunehmen. Regionalität, CO₂-Reduktion und Ressourcen sinnvoller einzusetzen sind heute in aller Munde, bei Etherma setzt man auf höchste Produktqualität und Maßfertigung, die Produktion ist in Österreich – all das sind Aspekte, die mir wichtig sind." Waldl war unter anderem 12 Jahre für den Vertrieb bei Philips/Signify zuständig. Neben der Key Account Betreuung erarbeitete er Kundenstrategien für strategische Partner im Elektrogroßhandel, Installationsbereich, regionale Endkunden, Planer, Projektabwickler und Architekten. Bei Etherma soll Waldl vorrangig die Marktposition mit den bestehenden Partnern in Österreich weiter ausbauen, die Chancen der elektrischen Heizsysteme vorantreiben und die Kundenfokussierung weiter erhöhen. Auch Thomas Reiter, Geschäftsführer Etherma Holding, freut sich über den Zuwachs im Team: „Gemeinsam können wir weiter an unseren Zielen arbeiten."