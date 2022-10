Auch Sonepar selbst setzt mit eigenen Ständen Schwerpunkte entlang der wichtigsten aktuellen Themen. President und Geschäftsführer von Sonepar in Österreich, Dipl.-Ing. Uwe Klingsbigel erklärt: „Mit dem Sonepar InnovationLab wollen wir Megatrends der Branche eine Wissens-Heimat geben. Unseren Besucher*innen steht damit ein breites und kompaktes Wissensangebot zur Verfügung – von erneuerbaren Energien über Digitalisierung, Smart Home bis zu Industrie 4.0. Am Vernetzte Welten Haus zeigen Expert*innen, was sich wie schalten und miteinander verbinden lässt." Aber auch der Wirkung des Lichtes widmet sich ein eigener Stand, fährt Klingsbigel fort. Mit Fokus auf die konkrete Umsetzung werden dort Basics und Trends der Beleuchtungskunst, wie dunkle Atmosphäre in einem Raum, Farbechtheit durch Farbwiedergabe, Grau-Weiß-Täuschung oder sichtbares und unsichtbares Licht präsentiert.