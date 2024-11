Pikantes Detail: Mit der Akquisition übernahm das Salzburger Messezentrum eine Minderheitsbeteiligung am Linzer Design Center, wo die Elektrofachhandelstage jährlich sowie die Smart Automation im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden.



Die Behörde meldete Bedenken an. „Mit der Minderheitsbeteiligung am Design Center Linz gehen Zustimmungs-, Informations- und Kontrollrechte einher, durch die das Messezentrum Salzburg wettbewerbssensible Informationen eines direkten Konkurrenten erhalten könnte“, heißt es in der Begründung. Das Messezentrum musste sich daher verpflichten, auf die genannten Rechte zu verzichten und keine Vertreter in den Beirat des Design Centers zu entsenden.

„Bei den Messen der RX Salzburg handelt es sich um sechs bestens etablierte Formate, die wir eins zu eins weiterführen werden“, versichert Hansjörg Wechselberger. Aussteller und Besucher*innen würden von den geänderten Eigentumsverhältnissen aller Voraussicht nach nichts bemerken, so der MZS-Marketingleiter. Am Standort Salzburg geht es dabei um Bauen+Wohnen, AutoZum, Alles für den Gast sowie um die Hohe Jagd & Fischerei.



Übernommen wurde auch die Belegschaft der RX Salzburg, darunter vereinzelt sogar RX-Wien-Mitarbeitende, die die Linzer Messen mitbetreut hatten. „Unser Personalstand stieg damit von knapp 40 auf rund 70, der Umsatz dürfte sich mit plus 10 Millionen Euro nahezu verdoppeln.“