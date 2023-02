Was also ist zu tun? Laut Zellmann genügt es für einen Elektrotechniker nicht, hie und da bei einem Projekt mitzumachen. „Denn wenn derjenige, der ein Projekt aufgebaut hat, plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht, funktioniert es hinterher oft nicht mehr.“ Um derartige Probleme im Nachlauf zu vermeiden, sei es erforderlich, dass Elektrotechniker die Systeme von Grund auf erlernen und verstehen, sodass sie systematisch an den Aufbau herangehen können. Dann kann im Bedarfsfall auch ein neuer Fachbetrieb das Projekt nahtlos übernehmen.

Einig waren sich die meisten Diskussionsteilnehmer: „KNX muss intelligente Schnittstellen schaffen, die jeder versteht – etwas Übergreifendes wie KNX IoT. Dafür muss mehr Intelligenz in die Systeme“. Auch wurde der Wunsch nach weniger Gerätetypen geäußert, beispielsweise indem Aktoren und Sensoren integriert werden.

Grundsätzlich ist KNX laut Helmut Haßenpflug aber schon heute dafür gerüstet, eine zentrale Stellung in der Energiewende zu übernehmen. Die dazu erforderlichen Systeme seien bereits erhältlich: „Wir können sie mit den am Markt existierenden Home Energy Management-Systemen zusammenführen.“ Im Smart Home funktioniere dies bereits sehr gut. Allerdings gebe es im Bereich der Heizungen und Lüfter noch einiges zu tun. Zu wenige Anbieter würden hier ihre Geräte mit intelligenten Schnittstellen ausstatten bzw. diese offenlegen.