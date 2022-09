Der Österreichische Verband für Elektrotechnik prognostiziert aufgrund der aktuellen Situation (nicht nur, aber auch) eine Gefahr für Österreichs Elektrotechnik- und Informationstechnik-Branche. Aufgrund von explodierenden Energiepreisen gerieten heimische Unternehmen zunehmend in existenzielle Nöte und der österreichische Wirtschaftsstandort werde gefährdet, bringt es der OVE in einer Aussendung auf den Punkt. Um einer drohenden De-Industrialisierung Österreichs und Europas entgegenzutreten, müsse die Politik massiv gegensteuern, so der Appell.



Der OVE unterstützt daher entsprechende Forderungen nach raschen unbürokratischen Sofortmaßnahmen, um die heimischen Unternehmen zu entlasten. Als geeignete Maßnahmen werden eine Entkoppelung von Strom- und Gaspreis durch einen temporären Ausgleich beim Gaspreis ("Extreme-Peak-Modell"), eine Strompreis-Begrenzung ("Strompreis-Cap"), etwa indem der Gasverbrauch für Kraftwerke staatlich gestützt wird, sowie – mittelfristig – eine vorübergehende Anpassung der bestehenden Regeln für das Strommarktdesign angeführt.