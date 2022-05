Eine Milliarde für den Gas-Ausstieg

Erste Anzeichen des schwierigen Umfelds zeigen sich bereits in der Bilanz des letzten Geschäftsjahres. Bei einem Rückgang von mehr als 60 Prozent erreichte Wien Energie 2021 ein Ergebnis von 140 Mio. Euro. Auch das operative Ergebnis (EBIT) liegt mit 159 Mio. Euro weit hinter dem Vorjahr zurück. Maßgeblichen Einfluss hatte hier das vierte Quartal 2021. Die Umsatzerlöse stiegen hingegen – getrieben durch die Preisverwerfungen auf den internationalen Märkten – deutlich auf 3,04 Mrd. Euro an.

„Wir befinden uns in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die Großhandelspreise sind in den letzten Monaten europaweit zu Höchstwerten gestiegen und eine Entspannung der Lage ist leider nicht in Sicht. Das trifft uns als Wien Energie massiv in der Beschaffung und Erzeugung. Es ist daher wichtig, dass wir besonders umsichtig wirtschaften. Oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit, aber wir brauchen auch Stabilität, um die Zukunftsinvestitionen stemmen zu können“, so Strebl. Insgesamt will Wien Energie bis 2027 1,29 Mrd. Euro investieren. Davon gehen 625 Mio. Euro in Wärme-Projekte, 334 Mio. Euro in den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung, 90 Mio. in umweltfreundliche Kälteversorgung, 160 Mio. Euro in Digitalisierung, Elektromobilität und Telekommunikation sowie weitere 90 Mio. Euro in Versorgungssicherheit.