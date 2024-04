Nach der Vorstellung der Produktneuheiten auf der Weltleitmesse Light+Building in Frankfurt präsentiert Gira dem Elektrofachhandwerk, Planungs- und Architekturbüros die Produktneuheiten in kleinerem Rahmen. Sieben „Tour-Stationen“ in Österreich und Südtirol sind für den Branchentreff mit Gira fixiert. Los geht ́s am 16. Mai im Interior Tower in Vahrn in Südtirol.



Auch dieses Jahr sucht Gira wieder den direkten Kontakt zu den Partnerbetriebendes Unternehmens. „Der direkte Dialog liegt uns sehr am Herzen. Es gibt sehr viele Betriebe, denen eine Teilnahme an Light+Building nicht möglich war. Bei den Roadshow-Terminen präsentiert unser Team in lockerer und entspannter Atmosphäre – und in attraktiven Locations – alle Neuheiten ganz persönlich“, erklärt Alfred Mölzer, Geschäftsführer von Gira Austria. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Hier geht's zur Anmeldung >>