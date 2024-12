> Gerd Lambauer übernimmt eine neue Aufgabe im Bereich der Großkund*innen: Er künftig die Funktion des Sales Development Directors inne. Mit seinem Branchen-Know-how und seinem hervorragenden Netzwerk wird er sich auf den Bereich und die Bedürfnisse der Großkund:innen im Gewerbe sowie der Industrie konzentrieren. Dabei soll insbesondere die Dreistufigkeit in großen Projekten gestärkt werden und die Vorteile des Vertriebs über den Großhandel auch bei Großkund*innen etabliert werden.

> Franz Wechselberger wird bis zu seinem Pensionsantritt Anfang 2025 die Veränderung als Transformation Manager unterstützen.

"Für Rexel ist diese strukturelle Veränderung zukunftsweisend. So können wir die Beziehungen mit unseren Kund:innen und Lieferant:innen weiter ausbauen und auch künftig als starker Partner agieren", betont Thomas Stadlhofer, CEO von Rexel Austria: "Ein großes Dankeschön an Franz Wechselberger und Gerd Lambauer, die mit ihrem Engagement in den vergangenen Jahren die Niederlassungen in ganz Österreich weiterentwickelt und damit zum Unternehmenserfolg wesentlich beigetragen haben."