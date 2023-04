Mit den neuen "ROWA-Moser Einbaurahmen" erweitert Rowa-Moser sein Angebot um ein weiteres Eigenprodukt, passend für alle 45er-Module und so ein stimmiges Gesamtpaket rund um seine Alu-Brüstungskanäle. Letztere werden vor allem in Bürohäusern, Laboren, Krankenhäusern sowie Schulen und Universitäten verbaut – überall dort wo viele Kabel und Anschlüsse nötig sind. Besonders zufrieden zeigt sich das Unternehmen mit der heimischen Produktion der Einbaurahmen und der regionalen Wertschöpfung.



„Unser Gesamtpaket rund um Alu-Brüstungskanäle aus Eigenproduktion ist nun komplett. Die neuen ROWA-Moser Einbaurahmen sind qualitativ und preislich attraktiv und werden zudem in Österreich hergestellt, darauf sind wir stolz", freut sich Geschäftsführer Stefan Moser.

Das Tiroler Unternehmen bietet eine vielseitige Gesamtlösung rund um Brüstungskanäle, Spitzenreiter sind dabei die Alu-Brüstungskanäle, alternativ gibt es auch Ausführungen in PVC. Angeboten werden neben Standardausführungen in blank, eloxiert oder reinweiß auch individuelle Sonderlösungen (Größe und Farbe).