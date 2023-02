Im April erfolgte der Spatenstich für eine neue Rowa-Moser-Niederlassung samt Schauraum im oberösterreichischen Allhaming. Sind die Bauarbeiten im Plan?

Moser: Die Umsiedlung von einem Mietobjekt in Leonding in ein neues vierstöckiges Bürogebäude mit Schauraum und Lagerhalle ist von langer Hand geplant. Das gut 4.000 Quadratmeter große Grundstück in Allhaming haben wir bereits vor vier Jahren erstanden, zweieinhalb Jahre wurden für die Planungsphase aufgewendet. Auf 1.300 Quadratmetern entstehen hier Büroräumlichkeiten und ein Schauraum, weitere 1.300 Quadratmeter stehen für Lagerflächen zur Verfügung.

Wir sind im Zeitplan. Ende November, Dezember und Jänner soll die Übersiedlung über die Bühne gehen. Voraussichtlich ab Ende Jänner können wir unsere Kunden dann in einem top ausgestatteten Neubau begrüßen.

Warum haben Sie sich zu diesem Umzug entschlossen? Und was haben die Kunden davon?

Moser: Notwendig wurde die mit dem Umzug verbundene Erweiterung der Räumlichkeiten und Lagerflächen durch die äußerst positive Entwicklung unseres Unternehmens in Oberösterreich, insbesondere in der Industrie, aber auch bei den mittelständischen Elektrotechnikern.

Durch die großzügigen Lagerkapazitäten wird sich unsere Lieferfähigkeit drastisch verbessern. Wir rücken näher zum Kunden, indem wir unseren repräsentativen Schauraum auch für Produktvorführungen nutzen. Unsere Partner erhalten hier einen perfekten Einblick in den aktuellen Stand der Technik bei Doppel- und Hohlraumböden samt Oberbelägen, Elektro-Heizungs-, Kabelführungs- und Unterflursystemen, Energiesäulen und Office-Systemen sowie neu auch im Bereich Beleuchtung.

Warum hat man sich für Allhaming entschieden?

Moser: Die Gemeinde ist verkehrstechnisch gut gelegen – mit eigener Autobahnabfahrt – und so von überall in Oberösterreich schnell erreichbar sowie weithin sichtbar. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn das Rowa-Moser-Gebäude soll zur Kommunikationsplattform und zum Netzwerkhaus für Planer, Architekten, Investoren, Elektriker und all jene werden, die mit uns in Oberösterreich die Zukunft aktiv gestalten möchten. Unsere Partner können dabei auch ihre Kunden mitnehmen. Rowa-Moser-Partner und solche, die es werden wollen, merken sich am besten schon jetzt den Mai 2022 vor. Dann laden wir zu einem „Jahrhundertfest“ in Allhaming, das heißt, wir werden es ordentlich krachen lassen!

Gerade in dieser Zeit ist das Projekt, wie ich denke, ein deutliches Signal an unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir bekennen uns mit dieser Investition klar zum Standort und haben vor Ort noch viel vor.