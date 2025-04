Mit Februar ist Mike Hughes neuer Zone President für Österreich, Deutschland und die Schweiz bei Schneider Electric. Er tritt die Nachfolge von Stefan Gierse an, der das Unternehmen nach einem Jahr Zusammenarbeit mit Ende Jänner verlassen hat. Hughes (59) ist seit über 20 Jahren für Schneider Electric tätig und hat eine vielfältige internationale Karriere durchlaufen. Der gebürtige Ire ist geschichts- und reisebegeistert und wird die DACH-Zone von Düsseldorf aus steuern.

Er hatte verschiedene Schlüsselpositionen in Asien und Europa inne, unter anderem als CEO für UK/Ireland, als CEO für Taiwan, Senior Vice President EMEA Datacenter and Secure Power Business oder Executive Vice President für Segments and Strategic Customers. Zuletzt war er verantwortlicher President für die Zone Nordics & Baltics. Er begann seine Karriere im Bereich des industriellen Energiemanagements und der Automatisierung im Schwarzwald in Deutschland.

Hughes hat Elektro- und Nachrichtentechnik am DIT in Dublin studiert und besitzt einen MBA der Kingston University in London. Er spricht Englisch, Deutsch, Mandarin und Französisch. „Als Führungskraft und Manager unterstütze ich nachdrücklich die Initiativen zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden, zur Integration und zum flexiblen Arbeiten, die die Hochleistungskultur bei Schneider Electric untermauern“, kommentiert Hughes seine Karriere bei Schneider.

