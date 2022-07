Wer sind eigentlich die Menschen, die wir als Millennials bezeichnen? In Zahlen ausgedrückt sind die Millennials die Gesamtheit der Generation Y (Geburtsjahrgänge 1980-1995) und der Generation Z (Geburtsjahrgänge 1995-2010). Viele von diesen Menschen sind in Wohlstand aufgewachsen. „Macht, was euch Spaß macht!“ war das Credo ihrer Eltern. Sie wurden grundsätzlich in gute Voraussetzungen hineingeboren und leben in einer Zeit der Multi-Optionalität nach dem Motto: Die Welt steht uns offen!



Anders als ihre Eltern leben die Millennials keine Drei-Phasen-Biografie, sondern Multigrafien zwischen Vollzeitbeschäftigung, Selbständigkeit, Sabbaticals, Auslandsaufenthalten und dem Springen zwischen Branchen. Davon geht zumindest das World Economic Forum aus. Man wird viel öfter die Jobs wechseln, um sich horizontal zu entwickeln, statt sich über Jahre hinweg mühselig auf der vertikalen Karriereleiter hoch zu schuften. Wenn Millennials das Gefühl haben, in einem anderen Unternehmen ein interessanteres Arbeitsumfeld zu finden, sich dort besser entwickeln zu können oder mehr Wirkkraft zu entfalten, dann sind sie ganz schnell weg.



Millennials werden in Kürze als größte Gruppe den gesamten Arbeitsmarkt dominieren. Und niemand ist besser geeignet als diese Generationen, die Entwicklungen voranzutreiben, zu erforschen und zu steuern, denn sie sind in dieser Zeit aufgewachsen. Sie haben ein digital geprägtes, vernetztes und kollaboratives Mindset und die Deutungshoheit über die wichtigste Massentechnologie unserer Zeit: Das Internet. Deswegen sollte jedes Unternehmen sich mit diesen Generationen intensiv auseinandersetzen, um zu verstehen, wie sie ticken, und um sie entsprechend zu fördern und zu fordern. Millennials sind die Treibenden des Kulturwandels in jedem Unternehmen.