In Österreich werden die Produkte des Unternehmens von der Socomec Solutions GmbH mit Sitz in Wien verkauft. Die hundertprozentige Tochterfirma gehört seit 2023 zur Socomec-Gruppe. Neben dem österreichischen Geschäftsführer Michael Siedel und seiner Assistentin sind auch drei Servicetechniker am heimischen Markt tätig.



In den kommenden Jahren will Siedel das Team verstärken, das Unternehmen sieht in Österreich einen sehr wichtigen Markt. Arndt Freytag, Socomec-Geschäftsführer für Deutschland und Österreich, erklärt: „Wir sehen in Österreich ein sehr großes Potenzial, denn hier sitzen die richtigen Kunden für unsere Produkte. Ob E-Mobility, IoT oder Datacenter: Neue Technologien entwickeln sich in Österreich sehr schnell, was uns hervorragende Chancen eröffnet." Außerdem sei Österreich ein „Tor nach Zentraleuropa". Von wolle man die weitere Entwicklung nun vorantreiben.