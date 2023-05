USV-Anlagen samt Speicher bietet Kess Power Solutions an – und nicht nur das: „Wir verkaufen nicht einfach das Produkt, sondern bieten ein Rundum-Paket an“, erklärt Vertriebsleiter Georg Frühwirth. „Wir planen das USV-System, setzen es mit Partnerfirmen um und übernehmen danach die laufende Betreuung.“ Die Service-Vereinbarung beinhaltet eine jährliche präventive Überprüfung sowie Störungsdienst und Rufbereitschaft.



>> Lesen Sie auch: Interview mit Kess-Vertriebsleiter Georg Frühwirth – „Das Bewusstsein steigt“



Um seinen Zweck zu erfüllen, muss das System homogen sein – von den Zuleitungen über den Aufbau bis zur Absicherung der Verbraucher. Auch die Räumlichkeiten müssen passend sein. Einer der ersten Schritte zur richtigen Dimensionierung der Anlage ist die Ermittlung des Leistungsbedarfs. Welche Verbraucher werden an das USV-System angeschlossen? Wie viel Überbrückungszeit wird benötigt, um diese abzusichern?



An die USV werden üblicherweise nur jene Verbraucher angeschlossen, die zur kritischen Infrastruktur zählen und auch während eines Stromausfalls weiter mit Strom versorgt werden müssen – also beispielsweise Server oder automatisierte Anlagen. Frühwirth: „Diese werden so lange mit Strom versorgt, bis sie ordnungsgemäß heruntergefahren werden können. So sind die Daten sicher und die Produkte nehmen keinen Schaden.“



Je nach Standort sind unter Umständen die Elektroinstallationen anzupassen oder es braucht eine Belüftung für die Batterieanlage. Auch die richtige Dimensionierung ist zu beachten: Zu klein dimensionierte USV-Systeme schalten unter Umständen wegen Überlastung ab. Ist die Anlage hingegen zu groß, verursacht sie einen hohen Energieverbrauch, verbunden mit hohen Stromkosten.