1984 wurde das Elektro-Engineering aus der Taufe gehoben: Die Software, die den Namen Eplan trägt, und wenig später auch den Namen des Unternehmens begründete, veränderte die Arbeitswelt von technischen Zeichner*innen. Papier und Tusche wurden gegen den PC eingetauscht. Auch heute mischt das Unternehmen mit digitalem Zwilling, Cloud-basierten Services und immer stärkerer Datendurchgängigkeit die Planungsprozesse von Konstrukteur*innen in unterschiedlichen Branchen auf. Dies wurde jetzt mit einer Jubiläumsveranstaltung im deutschen nationalen Automuseum gefeiert.



Als Anfang der 80er Jahre PCs auf den Markt kommen, wagt der Ingenieur Winfried Müller, ein Experi­ment: Stromlaufpläne mit han­delsüblicher und damit relativ günstiger Software zu erstellen. Was mit einer einfachen Idee beginnt, ist die Geburtsstunde eines Software-Standards, die Gründung von Eplan, einem "Software Start-up", in das Friedhelm Loh bereits 1986 investierte. Er zeigt sich stolz: „Wir feiern mit dem 40-jährigen Jubiläum einen großen Unternehmenserfolg. Die Software Eplan ist heute der branchenübergreifende Software-Standard. Mit der Verbindung von Software- und Hardware-Kompetenz in der Gruppe schaffen wir einzigartige Mehrwerte im Markt." Jetzt komme es darauf an, die Geschwindigkeit zu halten.



