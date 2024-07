Mit welchen Projektierungsvorteilen darf die Energiewirtschaft bei einem Systemumstieg auf Eplan rechnen?



Berger: Mit Hilfe unserer Engineering-Lösungen und über das Data-Portal bzw. die Cloud von Eplan können sich Erzeuger, Netzbetreiber oder auch Speicheranbieter austauschen, miteinander an Projekten arbeiten und diese – wenn gewünscht – mit Kunden und Lieferanten teilen. Das Data-Portal wartet mit projektrelevanten Artikeln namhafter Komponenten- und Gerätehersteller auf. Zudem wird es laufend um Standards und Makros, neu hinzukommende Energie-Zulieferer der Prozessindustrie sowie um Unternehmen der energetischen Gebäudeinfrastruktur und deren Komponenten- und Gerätedaten erweitert. Über das Tool eBUILD lassen sich auch eigene Makros zu Projekten erstellen. Wesentliche Vorteile sind Zeitersparnis und Fehlerfreiheit in der Projektierung. Das ist auch der Grund, warum Konstrukteure unsere Plattform einsetzen und sich über die Eplan-Cloud vernetzen.

Im Maschinen- und Anlagenbau-Engineering ist Eplan weltweit seit langem die Nummer eins. Welche Ziele hat man sich in der alternativen Energiewirtschaft gesteckt?



Berger: In Österreich wird Eplan längst in der Projektierung von Wasserkraftwerken und deren Speicheranlagen verwendet. Um in der Energiebranche eine Marktdurchdringung wie im Maschinen- und Anlagenbau zu erreichen, hat das deutsche Headquarter vor drei Jahren ein „Vertical Market Management Team“ für den Energiesektor gegründet. In Österreich konnten wir Mathias Kapeller als Energiebeauftragten gewinnen. Aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung sowie seiner sozialen Kompetenz konnte er bereits in den ersten Monaten einige Projekte entscheidend vorantreiben.