Die Tagung startet Keynotes, darunter von Herwig Struber, Salzburg AG, der auf den ökologischen und ökonomischen Mehrwert der Energiewende für die Gesellschaft eingeht. Wolfgang Kofler von der Tiroler Wasserkraft AG wird in seiner Keynote vor allem auf den stark steigenden Bedarf an Energiespeichern aufmerksam machen. Erneuerbare und Energiespeicher seien untrennbare Geschwister der Energiewende, so Kofler, der hier enormen Aufholbedarf sieht.



Energieexperte und Politikberater Walter Boltz wird die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Energiewende in den Fokus stellen und dabei auf aktuelle Herausforderungen in Europa und Österreich eingehen. Markus Kasinger, Austrian Power Grid, und Clemens Wasner, EnliteAI, werden in ihrer gemeinsamen Keynote die Potenziale von Künstlicher Intelligenz in Energietechnik und Energiewirtschaft thematisieren. Neben Fachvorträgen zu den Schwerpunktthemen Rahmenbedingungen, Energiespeicher und Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz, einer Podiumsdiskussion sowie einer Poster-Session werden im Rahmen der Abendveranstaltung die OVE-Energietechnik-Preise, der Prof. Werner Rieder-Preis sowie ein Best Poster Award verliehen.



