Die Zeiten, in denen die Photovoltaikanlage am Dach als Geschäftsmodell taugte, scheinen weitgehend vorüber zu sein. Jüngst kündigte die Energie AG rund 20.000 Einspeiseverträge. Die betreffenden Kunden hatten bislang 15,73 Cent je Kilowattstunde erhalten. Sie erhielten ein neues Angebot in Form eines Floater-Tarifs, der sich am Referenzmarktwert orientiert – zum Zeitpunkt der Kündigung betrug dieser nicht einmal ein Fünftel des bisherigen Einspeisetarifs.

Ein Argument für die Anschaffung eines Heimspeichers. Nicht nur in Österreich, auch in Europa profitierten diese zuletzt von den sinkenden Preisstellungen. Gemäß einer Studie des britischen Marktforschungsunternehmens LCP Delta wurde 2023 der Rekordwert von 10,1 Gigawatt an neu installierter Speicherkapazität erreicht. Davon entfielen 2,8 Gigawatt auf FoM-Projekte (= Front of the Meter), also auf Speicher, die direkt ans Versorgungsnetz angeschlossen sind. Im Marktsegment „Behind the Meter“ (BtM) kamen 7,3 Gigawatt hinzu; dabei handelt es sich um Energiespeicher, die von Haushalten für die Optimierung des Eigenverbrauchs installiert wurden.