Je größer und komplexer Solarprojekte werden, desto komplexer wird es, die zahlreichen Hindernisse wie Klima- und Lüftungsanlagen in die Planung miteinzubeziehen. Traditionell war die Identifizierung und Einrichtung von Sperrzonen für diese Hindernisse eine aufwändige, manuelle Aufgabe, die den Zeitrahmen für die Planung verlängert.



Aurora Solar, ein Technologie-Anbieter Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco und einem Büro in München für den Vertrieb und die Planung von Solaranlagen, hat dafür eine Lösung angekündigt: Im Produkt HelioScope gibt es ein neues Feature, das Hindernisse bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen erkennt. Die Funktion mit dem Namen HelioScope Similar Obstruction Detection basiert auf der firmeneigenen KI-Technologie und optimiert den Prozess, mit dem Planer*innen Flächen oder Bereiche, in denen Module nicht platziert werden können, identifizieren und in die Planung einarbeiten können. Dazu gehören z. B. Dachfenster, -luken und andere Hindernisse sowie nicht geeignete Flächen auf Dächern. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Solarprojekten.