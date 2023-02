Auch in Zukunft sollen Ausbau und Pflege der internationalen Märkte weiter forciert werden, betont Geiger. „Daher freue ich mich sehr, dass wir Wolfgang Dvoracek und Klaus Strohmer für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten“, begrüßt er die neue Geschäftsleitung. Sporers Nachfolger sind beide bereits Teil des österreichischen Trilux Führungsteams: Dvoracek ist seit 2017 für Trilux im Vertriebsaußendienst und als Teamleiter in Wien tätig. Er wird in seiner neuen Funktion die Ressorts Personal und Marketing sowie die Führung des regionalen Hauptsitzes in Wien verantworten. Strohmer leitet seit 2018 das lokale Großhandelsgeschäft und wird in seiner neuen Funktion die strategische Ausrichtung des Vertriebs, den Großhandelsvertrieb sowie die Finanzen verantworten.