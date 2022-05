Zwei neue Mitglieder für GFT Austria

Keider Elektro ist ein in dritter Generation geführter Familienbetrieb mit Stammsitz in Mistelbach und Niederlassungen in Wien, Poysdorf, Wolkersdorf und Zistersdorf. Schon in der Vergangenheit wurde für die Beschaffung in einigen Bereichen eine Einkaufsgenossenschaft genutzt. Nun wird dieser Weg mit Hilfe der GFT auch für die Sicherheits- und Informationstechnik beschritten. Geschäftsführer Karl Keider dazu: „Dank der GFT-Konditionen können wir für uns handfeste, wirtschaftliche Vorteile generieren." Die Abläufe und Tools der GFT könne man problemlos mit den hausinternen Prozessen verknüpfen.



Sar Anlagenbau ist ein aufstrebendes Unternehmen mit Hauptaugenmerk auf elektrotechnische Gewerke in Büro- und Wohngebäuden, Geschäftslokalen, Einkaufszentren sowie in der Realisierung elektrotechnischer Lösungen für den Industriesektor. Als prestigeträchtiges Projekt gilt die derzeit im Bau befindliche Raiffeisen Arena in Linz, in dem das Unternehmen unter anderem die Sicherheitstechnik errichtet. „Von der GFT erwarten wir uns einen wahrnehmbaren Beitrag zur Steigerung der Effizienz unserer Beschaffungsprozesse", so Geschäftsführer Roman Prinz.