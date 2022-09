Die Labor Strauss Gruppe mit Stammsitz in Österreich wurde 1924 gegründet, beschäftigt rund 240 Mitarbeitende an elf Standorten und exportiert in mehr als 40 Länder der Welt. Das familiengeführte Unternehmen verfügt zudem auch über Expertise im Bereich Planung, Inbetriebnahme, Service sowie Wartung und bietet Schulungen an.