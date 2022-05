Ästhetische Sicherheit

Um Rettungszeichenleuchten ansprechender zu gestalten, bietet die Labor Strauss Gruppe ab sofort zwei Design-Serien als Scheibenleuchten an: Die Serie Unique verleiht der modernen Innenarchitektur durch ihr Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl V4A in unterschiedlichen Erkennungsweiten und Montagevarianten den letzten Schliff. Das Gehäuse der neuen Serie A-Line besteht aus Aluminium-Druckguss, das standardmäßig in Weiß und Schwarz zur Verfügung steht. Bei Bedarf kann das Gehäuse, dem Design-Konzept entsprechend, in beliebigen RAL-Farben gefertigt werden. Insgesamt stehen mehr als 140 verschiedene Leuchten-Variationen in multifunktionalen Bauformen und Ausführungen zur Auswahl – für den Wandein- oder -anbau, den Deckenanbau, die Integration in die Hohldecke oder für die Deckenabhängung. Die Größen sind verschieden abgestuft, beginnend bei 10 bis hin zu 30 Metern Erkennungsweite.