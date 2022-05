Rittal und Eplan präsentieren Energiesysteme der Zukunft

Die Schwestergesellschaften präsentieren zudem Rittal ePocket – die digitale Schaltplantasche. Über einen QR-Code am Schaltschrank lässt sich über die gesamte Lebensdauer auf die komplette Maschinen- und Anlagendokumentation inklusive dem jederzeit aktuellen Digitalem Zwilling in der Eplan Cloud zugreifen. Mitarbeiter*innen in Service und Instandhaltung können so direkt an der Anlage per Smartphone oder Tablet einfach auf die Schaltpläne zugreifen.