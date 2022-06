„Die Gewerke wachsen zusammen“

Der Wechselrichter ist in drei Leistungsklassen erhältlich – 4,6 kW, 1-phasig sowie 6 und 8 kW, 3-phasig. So können auch größere PV-Anlagen bis 12 kWp direkt an den VX3 angeschlossen werden. Durch Viessmann One Base lässt sich der Stromspeicher nahtlos mit weiteren Komponenten kombinieren: Vitovolt-PV-Anlagen, Vitocal-Wärmepumpen und Vitoair-Lüftungssystemen sowie mit digitalen Services wie der ViCare-App und dem Service-Tool ViGuide. Alle VX3-Batteriemodule bestehen aus zuverlässigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Überwachte Sensorik und Abschalteinrichtungen sorgen für frühzeitige Erkennung von Fehlerzuständen.