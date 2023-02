Unter den zwölf Testmodellen waren Wallboxen der Marken go-eCharger, Wallbox Chargers, ABB, Easee, ABL, Innogy, LRT EMOBILITY, Heidelberg, KEBA, Mennekes, Alfen und PC Electric. Zehn der zwölf Wallboxen erreichten die Note "gut", die Modelle von Alfen und PC Electric wurden mit "nicht genügend" bewertet.



„Aus österreichischer Sicht ist hervorzuheben, dass mit dem go-eCharger ein heimisches Produkt den ersten Platz belegt", berichtet Kaiser. Das Stockerl teilt sich die Box mit dem Wallbox Chargers Commander 2. Beiden zeichnen sich durch ihr sicheres und verlässliches Ladeverhalten, Einstellmöglichkeiten per App und direkt an der Box, sowie generelle Ausstattung aus. Erwähnenswert sei außerdem, dass die österreichische Box das günstigste Produkt im Test ist, das Modell von Wallbox Chargers sei fast doppelt so teuer, erläutert der ÖAMTC-Experte. „Unabhängig vom Preis sind aber beide Boxen rundum empfehlenswert – und ganz allgemein zeigt der Test, dass der Preis keine Rückschlüsse auf die Qualität zulässt", so Kaiser. Ähnliches gilt auch für die übrigen mit "gut" bewerteten Wallboxen. Kaiser: „Es ist erstaunlich, wie hoch die Qualität mittlerweile ist."