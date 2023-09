BGBL. 106/1993; ETG, Elektrotechnikgesetz 1992, idF BGBL I/27/2017.



BGBL. II/33/2012; ESV, Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom sowie Änderung der Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung explosionsfähige Atmosphären.



BGBL. /II/308/2020/; ETV, Elektrotechnikverordnung 2020.



BGBL. 322/1998; NuVo, Nullungsverordnung.



Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung im Fachbereich Duale Berufsausbildung sowie Technik und Gewerbe Verordnung des Hochschulkollegiums der Pädagogischen Hochschule Steiermark vom 19.05.2021, online auf: https://www.phst.at/fileadmin/... [abgerufen am 19.02.2023].



Curriculum für das Erweiterungsstudium Polytechnische Schule – Berufsgrundbildung: Cluster Technik, Fachbereich Elektro Verordnung des Hochschulkollegiums der Pädagogischen Hochschule Steiermark vom 30.01.2019, online auf: https://www.phst.at/fileadmin/... [abgerufen am 19.02.2023].



Eaton, 2021, AFFD+ Sortimentsbroschüre, online auf: https://www.eaton.com/content/... [abgerufen am 19.02.2023].



Grabek, 2023; Grazer Berufsbildungskongress; online auf: https://www.conftool.net/beruf... [abgerufen am 19.02.2023].



Hofer, K., 2020, Arbeitsanweisung - Elektrosicherheit im Unterricht – Labor, Weka-Verlag, Wien.



Kuratorium für Verkehrssicherheit, Kohlenmonoxidfalle, 2023, online auf: https://www.kfv.at/toedliche-k...

[abgerufen am 24.02.2022].



Klima- und Energiefonds, Jahresbericht- und Jahresprogramm, 2023, online auf: https://www.klimafonds.gv.at/ [abgerufen am 24.02.2023].



Lehrplan für den Lehrberuf Elektrotechnik, Anlage 33 online auf https://www.ris.bka.gv.at/Doku...[abgerufen am 20.02.2022].



Mattes, W., 2011, Methoden für den Unterricht, Paderborn.



Mörx, A., 2020, Ausgewählte Kapitel der Schutztechnik in Niederspannungsanlagen, Wien.



Notstromaggregat, 2023, online auf: https://www.notstromaggregat.c... [abgerufen am 25.02.2023].



OVE, 2023, online auf: https://www.ove.at/presse/deta... [abgerufen am 19.02.2023].



OVE E 8101, 2019, Elektrische Niederspannungsanlagen; ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



ÖVE EN 50178, 1998, Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln; ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE E 8015, 2022, Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Art und Umfang der Mindestausstattung sowie zusätzliche Anforderungen an Planung und Errichtung, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE Richtlinie R3, 2009, Sicherheitsanforderungen an elektrotechnische Labors in Schulen, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 5, 2010, Bedienen und Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes von elektrischen Anlagen durch Laien – Festlegungen für Anlagen mit Nennwechselspannungen bis 230/400 V, die für den Gebrauch durch Laien installiert wurden, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 6-2-2, 2022, Blitz- und Überspannungsschutz -- Teil 2-2: Photovoltaikanlagen - Auswahl und Anwendungsgrundsätze an Überspannungsschutzgeräte, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 7, 2011, Luftdichte Gebäudehülle – Richtlinien für die Elektroinstallation, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 11-1, 2013, PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen -- Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkräften der Feuerwehr, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 11-1, 2022, PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen -- Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkräften der Feuerwehr, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 12-2, 2019, Brandschutz in elektrischen Anlagen - Teil 2: Ergänzende brandschutztechnische Anforderungen an elektrische Betriebsstätten und an elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in elektrischen Niederspannungsanlagen, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 20, 2016, Stationäre elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum Festanschluss an das Niederspannungsnetz, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 30, 2020, Sicherer Betrieb von elektrischen, konduktiven Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer Nennspannung bis AC 1000 V und DC 1500 V, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 2000-5-55N01, 2022, Elektrische Niederspannungsanlagen -- Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 Teil 55N01: Anforderungen für die Auswahl und Installation von elektrischen Betriebsmitteln, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 2000-7-7N54, 2022, Elektrische Niederspannungsanlagen -- Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 -- Teil 7N54: Stromversorgung von ortsfesten Experimentierständen in Unterrichtsräumen, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 2000-7-7N90, 2022, Elektrische Niederspannungsanlagen -- Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 -- Teil 7N90: Garagen, überdachte Stellplätze, Parkdecks sowie Arbeitsgruben oder Unterfluranlage, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 2000-7-7N95, 2022, Elektrische Niederspannungsanlagen -- Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 -- Teil 7N95: Stromversorgung von Aufzügen, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



OVE-Richtlinie R 2000-7-7N96, 2022, Elektrische Niederspannungsanlagen -- Ergänzungen zu OVE E 8101:2019 -- Teil 7N96: Stromversorgung von Fahrtreppen und Fahrsteige, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.



TAEV, 2020, Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt, ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien.