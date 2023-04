Ende März hat sich das EU-Parlament in erster Lesung für den Vorschlag zur Novelle der sogenannten F-Gas-Verordnung ausgesprochen. Michaela Sadleder, Country Sales Managerin bei Eaton in Österreich, kommentiert das Votum wie folgt: „Mit der Verabschiedung des Standpunkts zur Abschaffung von Schwefelhexafluorid (SF6) in neu installierten elektrischen Schaltanlagen hat das Europäische Parlament absolut richtig gehandelt. Mit diesem Schritt wird Europa zum Vorreiter grüner Netztechnologien, die neben sauberer Erzeugung wichtig für die Erreichung des Netto-Null-Ziels sind."