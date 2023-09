Nach dem unerwarteten Ableben von Christian Gabriel steht die elektrotechnische Normung im OVE nun unter neuer Leitung. Mit Bernhard Spalt steht wieder ein erfahrener Normungsexperte an der Spitze von OVE Standardization.



Seit 2010 betreut Spalt als Technischer Referent bei OVE Standardization 20 Technische Komitees und Subkomitees. Auch international ist der 55-jährige schon viele Jahre tätig: Seit 2011 ist er Sekretär des IEC TC 94 „Relays“, seit 2019 ist er Ständiger Delegierter im Technical Board des Europäisches Komitees für elektrotechnische Normung (CENELEC), dem höchsten europäischen elektrotechnischen Gremium. 2022 wurde Spalt zudem als Experte in die Sherpa-Untergruppe zur Vorbereitung des "High-Level Forum on European Standardisation" gewählt.



„Der überraschende Tod von Christian Gabriel hat bei OVE Standardization eine tiefe Lücke hinterlassen. Meine Aufgabe ist es nun, die elektrotechnische Normung in Österreich in seinem Sinne in die Zukunft zu führen. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und weiß ein erfahrenes und professionelles Team hinter mir", äußert sich Spalt zu seiner neuen Position.





OVE-Generalsekretär Auch Peter Reichel spricht dem neuen OVE Standardization-Leiter sein Vertrauen aus: „Bernhard Spalt ist mit der elektrotechnischen Normung national, europäisch und international bestens vertraut. Er hat viele Jahre lang sehr eng mit Christian Gabriel zusammengearbeitet und bringt die besten Voraussetzungen mit, um die Normungsabteilung im OVE erfolgreich und zukunftsorientiert weiterzuführen.“