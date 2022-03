Moderne Beleuchtung für antike Kultur

Für das China Imperial Examination Museum in Jiangnan hat Tridonic eine flexibel dimmbare Beleuchtungslösung umgesetzt, die auf die Besonderheiten der einzelnen Exponate abgestimmt ist.



Früher eine Wiege der Expertise, heute ein Museum: Die Jiangnan Examination Hall am Ufer des Qinhuai-Flusses im chinesischen Nanjing blickt auf eine lange Historie zurück. Im Jahr 1168 wurde der größte Prüfungsraumkomplex des Chinesischen Reichs gegründet. In über 20.000 Prüfungsräumen auf einer Fläche von insgesamt 300.000 Quadratmetern unterzogen sich angehende chinesische Beamt*innen Prüfungen in insgesamt 112 Fächern. Nach der Abschaffung des mittelalterlichen Beamt*innenprüfungssystems wurde die nahe des Konfuzius-Tempels gelegene Jiangnan Examination Hall mehrfach neu erfunden - erst als Handels- und nun als Kultur-Hotspot.