Tridonic erweitert seine Siderea-Familie an Lösungen für Citizen Centric Lighting um Siderea groupCONTROL. Die Neuheit ermöglicht es, Outdoor-Beleuchtungsanlagen mit bis zu 60 Lichtpunkten im urbanen Umfeld zentral und autonom zu steuern – beispielsweise in Parkanlagen oder entlang von Rad- und Fußgängerwegen. Mithilfe von Sensoren oder programmierten Zeitplänen lassen sich die Bereiche bedarfsorientiert beleuchten. Die enthaltene Dynamic-Lighting-Funktion ermöglicht es, Leuchten mit Tunable White-Technologie zu steuern und so dem tageszeitabhängigen Lichtbedarf in Städten flexibel zu begegnen. Das autonome System basiert auf dem Zusammenspiel intelligenter Komponenten, die auf das Management von Lichtinstallationen in der Smart City zugeschnitten sind. Die Lösung umfasst alle nötigen Komponenten zur Anbindung an zentrale Managementsysteme und Smart-City-Plattformen, darunter Sensoren, Treiber, Kommunikations- und Funkmodule sowie Gateways.



Inbetriebnahme vor Ort



Wichtiger Bestandteil von groupCONTROL ist der Multi Master Controller CIS 30 DA RF, welcher nach Zhaga D4i zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung gewährleistet die Interoperabilität von Leuchten und Treibern, Verbindungsknoten sowie Peripheriegeräten. Zudem regelt sie die Anbindung an die Leuchte mit einem Zhaga-konformen Sockel. Der Controller CIS 30 DA RF steuert bis zu acht DALI-DT6-Kanäle sowie den integrierten Umgebungslichtsensor, der dynamische Lichtszenen und Light on Demand ermöglicht. Dank Zhaga Book 18 Standard und D4i-Zertifizierung lässt sich das intelligente System via Cloud-Gateway in der nächsten Ausbaustufe in ein IoT-Netzwerk integrieren.



Mit dem groupCONTROL Programmer lassen sich Gruppen von lokalen Outdoor-Lichtinstallationen vor Ort in Betrieb nehmen. Die App configTOOL ist darauf ausgelegt, Bedienkomfort bei der Inbetriebnahme und Wartung von Leuchtengruppen zu bieten. Dafür sorgen Elemente wie die Kartenunterstützung, eine Live-Test-Funktion sowie ein Assistent zur Integration von Bewegungssensoren. Über die configTOOL-App lässt sich das System von überall steuern. Für die Inbetriebnahme vor Ort wird der batteriebetriebene groupCONTROL Programmer im IP40-Gehäuse mit Netzteil und einem 12-V-Ladegerät fürs Auto ausgeliefert. Dabei soll eine Aufladung für bis zu 50.000 Betriebsstunden ausreichen.