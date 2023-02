Der Philips Outdoor Multisensor LRI8135/00 entspricht dem ZD4i-Standard und kann mit seinem Durchmesser von 80 Millimetern und einer Höhe von 60 Millimetern an der Unterseite jeder mit dieser Zertifizierung versehenen Außenleuchte über die Zhaga-Schnittstelle montiert werden. So können vorhandene Straßenleuchten auf einfach ein Upgrade mit moderner Sensorik erhalten, die intelligente Beleuchtungsmöglichkeiten eröffnet. Die Radarsensoren zur Detektion von Bewegung ermöglichen das automatische Erhöhen der Helligkeit und sorgen so für eine nächtliche Beleuchtung nach Bedarf. Mehrere Leuchten lassen sich in einem lokalen Funk-Mesh-Netzwerk zusammenfassen, in dem sie miteinander kommunizieren und ganze Bereiche hoch- oder abdimmen.