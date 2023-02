Schneider Electric hat die internationale Cradle to Cradle-Zertifizierung in Silber für seine eingereichten Schalter und Steckdosen des „System M“ und „System Design“ von Merten erhalten. 2020 hatte man noch das Bronze-Zertifikat bekommen. Schneider Electric ist damit das erste Unternehmen der Elektroindustrie, dessen Produkte im neutralen Verifizierungsverfahren nach Cradle to Cradle mit Silber zertifiziert sind. In den Kategorien „Kreislauffähigkeit“ sowie „Erneuerbare Energien und Klima“ wurde bereits in diesem und respektive im vergangenen Jahr der Gold-Status erzielt.