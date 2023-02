a) 230 V AC-Betriebsmittel (mindestens Überspannungskategorie II), die nur über eine Anspeisung verfügen

b) ungeschirmte Leitung

c) Potentialausgleichs-Netzwerk vorhanden, z.B. gemäß OVE-Richtlinie R 15

d) Vermeidung von Installationsschleifen durch Verwendung einer mehradrigen Leitung oder aller zum Stromkreis gehörigen Leiter (inklusive Schutzleiter) innerhalb eines Installationsrohres oder Kanals, d.h. Schleifenfläche nicht größer als etwa 0,5 m2

e) für Betriebsmittel mit mehreren angeschlossenen Leitungen: Vermeidung von größeren Installationsschleifen durch parallele Verlegung und gleiche Leitungsführung (Installationswege) der verschiedenen Leitungen, d.h. Schleifenfläche nicht größer als etwa 10 m2

f) für Betriebsmittel mit mehreren angeschlossenen Leitungen (keine Vermeidung von größeren Installationsschleifen): Schleifenfläche größer als etwa 50 m2



Daraus ergibt sich ein wirksamer Schutzbereich des SPD (Leitungslänge) entsprechend Tabelle C.1. Die Berechnungsbasis für obige Beispiele und die Werte in Tabelle C.1 im Anhang C der OVE-Fachinfo E09 wurden ÖVE/ÖNORM EN 62305-4:2008, Anhang D entnommen und sind seit der Ausgabe ÖVE/ÖNORM EN 62305-4:2012 in diesem Detail nicht mehr Bestandteil der Norm.