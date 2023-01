Eine Gebäudeeffizienz-Richtlinie der EU, die zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden unterscheidet, regelt die Anforderungen an private Ladestationen. Die nationale Umsetzung erfolgt in den Bauordnungen oder in technischen Bauvorschriften, wobei sich die Verpflichtungen in den einzelnen Bundesländern unterscheiden und in einigen Fällen über europarechtliche Vorgaben hinausgehen. Nur teilweise werden explizit Schnellladepunkte gefordert, doch die erwartetet steigende Elektromobilität zeigt sich insbesondere in der teilweise geforderten Vorbereitung von Leitungsinfrastruktur für spätere Installationen.