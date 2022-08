"City Graph" ist ausgezeichnet - im wahrsten Sinn des Wortes: Auf der World Smart City Expo 2020 wurde der World Smart City Award in der Kategorie „Urban Environment“ verliehen, und die IDC (International Data Corporation) verlieh den „2020 Smart Cities and Communities Europe and Central Asia Award“ in der Kategorie “Resilient Infrastructure”. Doch was kann dieses Modell, das in der Seestadt Aspern seit 2019 eingesetzt wird - und wofür wird es genutzt? Jakob Neugebauer (Wiener Netze) und Michael Schuff (Wien Energie) zeigen, wie hier die Zukunft der Ladeinfrastruktur gestaltet wird.

2019 startete die zweite fünfjährige Programmperiode von Aspern Smart City Research mit dem "City Graph". Zeit für eine Halbzeit-Bilanz: Was war das ursprüngliche Ziel, und was hat sich seither getan?

Jakob Neugebauer: Ziel des City Graph ist ein Vorhersage-Modell, wo und wann wir welche Kapazitäten bereitstellen müssen. In Zukunft werden immer mehr E-Autos unterwegs sein, wobei viele Menschen ihr Auto zu Hause laden werden. Wird das intelligent geregelt, sind die Auswirkungen auf das Netz beherrschbar. Für unser Projekt verwenden wir zurzeit Daten des unternehmenseigenen Fuhrparks der Wiener Netze sowie zugekaufte Daten eines Sharing-Dienstes, die über die Telemetrieboxen der Mietautos verfügbar sind. In der derzeitigen Phase geht es für uns vor allem noch um den Umgang mit den Daten selbst sowie darum, mehr und möglichst repräsentative Daten zu sammeln.



Wie viele Datensätze stehen Ihnen momentan zur Verfügung?



Neugebauer: Im Monat sammeln wir knapp 10.000 Datensätze. Natürlich werden wir auch in Zukunft nicht in jedem Wiener Auto die Sensorik für unseren City Graph haben – das wäre weder technisch noch datenschutzrechtlich umsetzbar und ist auch gar nicht notwendig für unsere Zwecke.



Was ist dieser Zweck?



Neugebauer: Ziel ist letztlich ein Simulationsmodell, um das Stromnetz mit all seinen Komponenten auf eine möglichst effiziente Versorgung auszurichten. Damit es am Ende nicht eine dicke Stromautobahn zu jedem Haushalt braucht. Eben smart laden statt Straße aufgraben. Beim Haushaltsstrom verfügen wir durch die Daten der Ferraris-Zähler über typische Lastprofile im Tages- und Wochenverlauf. Ähnliches streben wir auch im Bereich der Elektromobilität an. Der durchschnittliche Jahresverbrauch eines österreichischen Haushalts ohne E-Auto liegt bei rund 3.500 Kilowattstunden. Rechne ich nun zusätzlich mit einem Elektroauto mit einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern, so komme ich auf etwa 3.000 Kilowattstunden. Die Frage ist nun, wann welche Leistung aus dem Netz gezogen wird. Dabei handelt es sich natürlich immer um anonymisierte Daten. Uns interessiert nicht der einzelne Autolenker, sondern das typische Lastprofil der großen Masse.