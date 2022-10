Mit ihrem einzigartigen Design ist diezu einem eindrucksvollen Wahrzeichen vongeworden. Dafür sorgt auch die, die der Form der Rampe folgt und auch das Panorama-Restaurant Bergisel SKY in Szene setzt. Damit die Beleuchtung weiterhin State-of-the-Art in punkto Leistung und Nachhaltigkeit bleibt, hat der Lichtspezialist Zumtobel im Auftrag vondie seit 2002 eingesetzten RGB-Leuchtstoffröhren durch einersetzt. Auch die Notbeleuchtung wurde ins Modernisierungskonzept integriert. Im Vergleich zum Ursprungssystem sparen die energieeffizienten LED-Leuchtenein. So fügt sich die Beleuchtungslösung nicht nur in das architektonische Konzept der Schanze, sondern wird auch Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht. Mit der Sanierung ist Zumtobel den Regularien quasi einen Schritt voraus, denn ab August 2023 sollen keine Leuchtstoffröhren mehr im Handel zugelassen werden.