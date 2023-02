„Wenn der größte österreichische Grünstromanbieter und die Betreiberin des größten öffentlichen Schnellladenetzes in Deutschland jetzt noch enger zusammenarbeiten, dann ist das ein emissionsfreier Turboschub für die Mobilität der Zukunft“, freut sich Verbund-CEO Michael Strugl. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt Verbund aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. „Entscheidend für die erfolgreiche Einführung der E-Mobilität sind die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur sowie die Bereitstellung von Strom aus 100 % erneuerbarer Energie“, so Strugl.

Die Beteiligung der EnBW an SMATRICS legt den Grundstein für eine noch engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. So erklärt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der EnBW, dass die Beteiligung nach dem Joint Venture genau der richtige Schritt sei: „Er ermöglicht uns eine noch bessere Verzahnung für weitreichende Produktkooperationen. Die Kompetenzen unserer Unternehmen ergänzen sich ideal, gerade was den Flotten- und Geschäftskundenbereich betrifft. So können wir den Erfolg der Elektromobilität weiter vorantreiben.“