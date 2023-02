Auf die Vorgaben für Unternehmen in Hinblick auf den CO2-Ausstoß der eigenen Flotte antworten die Kooperationspartner mit einer 360 Grad Flottenmanagementlösung für E-Fahrzeuge. Diese inkludiert Lademöglichkeiten direkt am Unternehmensstandort für den elektrifizierten Geschäftsfuhrpark sowie für Fahrzeuge von Gästen, Besuchern und Mitarbeiter. Die EnBW mobility+ 360 Grad Lösung für Unternehmen soll sämtliche Bereiche abdecken: Vom Laden unterwegs über das Laden zuhause bis zum Laden im Unternehmen.

SMATRICS plant, installiert und betreibt direkt am Unternehmensstandort Ladeinfrastrukturen für Mitarbeiter und Besucher. „Wir haben mit dem ersten österreichweit flächendeckenden Ladenetz im öffentlichen Bereich gezeigt, was SMATRICS leisten kann", erklärt Hinrichs. Inzwischen biete man Unternehmenskunden alles an, was sie für ihre elektromobile Fahrzeugflotte brauchen – von der Planung bis zum laufenden Betrieb. Für deutsche Stadtwerke bieten die EnBW und SMATRICS ihre jeweilige Expertise in einem Kooperationsprodukt an, aus dem verschiedene Leistungen gewählt werden können - vom professionellen Ausbau eines eigenen Ladenetzes bis zur Nutzung von mehr als 200.000 Ladepunkten im EnBW HyperNetz für Endkunden.