In der neuen Doppelfunktion will Exenberger vor allem Synergien nutzen, um beide Tochtergesellschaften erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. „Wir werden von dieser Zusammenarbeit profitieren. Projekte, die in einem Markt gut funktionieren, werden wir jeweils anpassen und auf das andere Land übertragen“, so der Fein-Geschäftsführer. Für Österreich und die Schweiz attestiert Exenberger eine sehr gute Marktdurchdringung in Handwerk und Industrie. In Österreich sei Fein zudem im Bereich der Metallbearbeitung gut aufgestellt.