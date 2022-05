Fluke eröffnet neuen europäischen Hauptsitz

Die einzelnen Einsatzbereiche der Fluke Werkzeuge wurden im Customer Experience Center nachgebildet. Von miniaturisierten elektrischen Umspannwerken bis hin zu kleinen Fertigungsanlagen gibt es für jede Umgebung ein eigenes Szenario. Eric van Riet weiter: „Schulungen lassen sich am besten in einer praxisnahen Umgebung wie dieser anbieten. Falls Kund*innen nicht persönlich teilnehmen können, erstellen wir Demonstrationsvideos und zeigen so die Vorteile unserer Geräte.“



Die Umgebungen umfassen eine kleine Fabrik, eine „Industrieinsel“ mit einer motorgetriebenen Pumpe, die Wasser in einem Kreislaufsystem fördert, ein traditionelles Datenzentrum sowie einen Blick auf die übergeordnete digitale Vernetzung. Es gibt ein miniaturisiertes Hochspannungs-Umspannwerk mit 3D-gedruckten Modellen und einer Tesla-Spule zur Simulation von Teilentladungen. Eine mit Solarzellen betriebene Elektrowerkstatt mit Blick auf die Einfahrt und eine Ladestation für Elektrofahrzeuge sind ebenfalls vorhanden. Damit lassen sich Fluke-Geräte in der jeweiligen Umgebung vorführen, für die sie entwickelt wurden.

In Eindhoven soll auch als Basis für die Entwicklung starker Beziehungen zur nächsten Generation von Branchenführenden entstehen: Praktikant*innen können ihr Wissen durch die Mitarbeit an der Programmierung der Prüfstandsautomatisierung im European Experience Center erweitern, junge Hochschulabsolvent*innen entwickeln in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe neue Produktinnovationen.