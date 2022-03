Größter privater Ladepark Vorarlbergs

Die Lauteracher i+R Gruppe setzt auf ökologische Erneuerung und erweitert an elf Standorten das Ladenetzwerk für E-Mobilität auf insgesamt 50 E-Ladepunkte. Das Bauunternehmen verfügt damit in Vorarlberg über den größten privaten Ladepark. Zudem gewinnt die i+R Gruppe aus den betriebseigenen Photovoltaik-Anlagen 1,25 Millionen Kilowattstunden Ökostrom, was in etwa der Hälfte des Strombedarfs an den österreichischen Standorten entspricht.



„Um diesen Weg konsequent weiterzugehen, investieren wir aktuell eine halbe Million Euro in eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur“, schildert Eigentümer Reinhard Schertler. Am i+R Mobilitätshub der Unternehmenszentrale in Lauterach stehen nach der Erweiterung neben vier Schnellladern auch 25 normale Ladestationen zu Verfügung. Die dafür erforderliche Ladeleistung von 250 Kilowatt wird über ein intelligentes Lastenmanagement verteilt.