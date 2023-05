Das Verwalten großer Rauchwarnmelderbestände kann papier- und arbeitsintensiv sein. Mit dem neuen Rauchwarnmelder-Manager schafft Ei Electronics Abhilfe: Die Kombination aus Web-Anwendung und App digitalisiert die Prozesse von der Installation über die Inspektion bis zur Instandsetzung.



Damit sollen auch Handwerksbetriebe in der Lage sein, große Melderbestände wirtschaftlich zu betreuen. Der Rauchwarnmelder-Manager ist für alle Rauchwarnmelder von Ei Electronics geeignet, unabhängig von Meldertyp und Inspektionsart. Die Inspektions-App für mobile Android-Endgeräte kann zum Überprüfen der Melder vor Ort oder per Ferninspektion eingesetzt werden. Die Ergebnisse werden automatisch an die cloudbasierte Web-Anwendung übertragen. Dort können die Informationen in Browsern angezeigt und weiterverarbeitet werden.