Eine verlässliche Echtzeitüberwachung von Rechenzentren und Serverräumen steht zählt zu den Prioritäten von IT-Verantwortlichen. Die IP-basierten Lösungen und ein Sortiment an SNMP-kompatiblen Sensoren von AKCP gewährleisten lückenlose Umgebungs- und Sicherheitsüberwachung.



So können u.a. Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen, bei Wasseraustritt oder Feuer Alarmierungen über E-Mail, SNMP, SMS oder Anruf ausgelöst werden. Die Überwachung von einzelnen Serverschränken (Rack Monitoring) bis hin zu großen Rechenzentren (Serverraum-Überwachung) sind so möglich. Die Integration der AKCess Pro Monitoring Lösungen in bereits bestehende SNMP-Systeme ist unkompliziert möglich.