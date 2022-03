Kooperation für smarte Gebäudeautomation

So lassen sich die Telenot Alarmzentrale complex 400H sowie die Einbruchmeldezentrale hiplex 8400H einfach per Plug & Play an das myGekko Operating System (OS) anbinden. Das Ganze funktioniert über die integrierte Gebäudemanagement-Schnittstelle „GMS“ von Telenot. Zugleich können angeschlossene Melder und Kontakte mit allen von myGekko unterstützten Systemen verknüpft werden. Diese hohe Interoperabilität schafft die Grundlage für professionelle Smart-Building-Lösungen mit zertifizierten Sicherheitsstandards. „myGekko versteht die Sprache unserer Einbruch- und Gefahrenmeldesysteme. Diese Kooperation vereinfacht den Aufbau einer umfassenden, energieeffizienten und zugleich höchstsicheren Gebäudeautomation immens“, betont Dirk Heinrich, Leiter Qualitätsmanagement bei Telenot.