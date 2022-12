Die Geschichte des Unternehmens begann im Zeitalter der aufkommenden Elektrizität in einem kleinen Keller in Wien Ottakring. Die beiden Gründer Franz Kraus und Lorenz Naimer forschten auf dem Gebiet der elektrischen Sondermaschinen und entwickelten Produktinnovationen in diesem Bereich. Ob des raschen Wachstums des Unternehmens übersiedelte das Unternehmen 1912 in die Schumanngasse in Währing.



Über die Jahre hinweg entwickelte sich Kraus & Naimer zu einem der größten Arbeitgeber des Bezirkes, wo zu Spitzenzeiten bis zu 400 Mitarbeitende tätig waren. Mittlerweile wurde die Produktion des Schalterspezialisten in Weikersdorf (NÖ) zentriert und erweitert. In Wien Währing sind der internationale Stammsitz der Unternehmensgruppe sowie der österreichische Vertrieb angesiedelt. Mit dem Neubau des Bürogebäudes wurde 2019 auch ein optisches Zeichen für den Wirtschaftsstandort Wien und der historischen Verankerung in der Schumanngasse gesetzt.