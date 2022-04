PV-Anlage für Kraus & Naimer

Seit Juni 2021 nützt die größte Produktionsstätte der Kraus & Naimer Group am Standort Weikersdorf am Steinfelde (Niederösterreich) ihre neue Photovoltaikanlage zur Eigenstromproduktion. Bei optimaler Auslastung kann Kraus & Naimer durch die Nutzung der PV-Anlage ca. ein Drittel des eigenen Strombedarfs abdecken. Nach einer sechsmonatigen Planungsphase der gesamten thermischen Sanierung im Jahr 2020 erfolgte im darauffolgenden Jahr die Montage und Installation der Photovoltaikanlage am Dach mehrerer Bauteile des Gebäudes in einem Zeitraum von zusammengerechnet nur einem Monat. Gemeinsam mit der firmeneigenen Haustechnik kümmerte sich die Firma Elektro Alfons um die notwendige AC-Verkabelung, während die Karl Mayerhofer GesmbH die Montage und die DC-Verkabelung übernahm.

Nachdem die PV-Anlage nun seit Juni 2021 vollumfänglich im Einsatz ist, kann in Weikersdorf bereits eine erste positive Zwischenbilanz gezogen werden. „Wir sind sehr froh, dass wir uns für die Installation einer Photovoltaikanlage entschieden haben und können nach knapp einem Jahr eine durchaus positive Bilanz ziehen. Unser Tagesbedarf (24h) liegt bei ungefähr 13.000 kWh, dies bedeutet, dass wir die erzeugte Leistung meist gänzlich selbst verbrauchen. Nur an sonnigen Wochenenden speisen wir eventuell ins Netz zurück“, schildert Karl Kohlhofer, Betriebsleiter von Kraus & Naimer in Weikersdorf.